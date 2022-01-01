Лучший профессиональный торговый индикатор Форекс. 87,5% Прибыльных сигналов. Точные сигналы без перерисовки с оповещением по Email и SMS.

|Валюта
|Сигналы
|Сигналы
|или
|
|
EUR/USD
|
|
|
GBP/USD
|
|
|
USD/CHF
|
|
|
AUD/USD
|
|
|
NZD/USD
|
|
|
EUR/GBP
|
|
|
EUR/CHF
|
|
|
EUR/JPY
|
|
|
USD/JPY
|
|
|
GBP/JPY
|
|
|
USD/CAD
|
Спасибо за предоставленный ценный опыт. Отличные сигналы. Меня всегда подкупали возможности неограниченного дохода! Форекс предоставляет именно такую возможность.
После курса обучения я не раздумывая решил рискнуть. Начал с небольшой суммы. Через две недели на моем счете было порядка 1500 долларов. Благодарю за занятия!
Выражаю благодарность Александру, за обучение и совместную торговлю. Изначально ставили цель на 3 месяца а получилось за 2 недели. Мой statement в $24,722.86.
Я долго искал возможность заработать в интернете, из всего выбрал форекс. Год торговал безуспешно, увидел видео Александра и решил обратиться. Торговать стал заметно лучше и уверенней.
С Александром нас с мужем познакомил друг. Мы не склонны к большим рискам, за первую неделю мы заработали 9%. Спасибо!
Ваша прибыль зависит от настройки риск-менеджмента для баланса и от активности рынка. Прибыльность сигналов индикатора составляет 87,5%.
Пользоваться индикатором очень легко. Каждую минуту индикатор делает за Вас огромный технический анализ. Как только появится новый сигнал на графике в виде стрелки, то Вы узнаете об этом из звукового сигнала в терминале, по Email и SMS сообщению. Инструкция по настройке и использованию индикатора прилагается.
Объем для каждой сделки рассчитывается с помощью таблицы Excel. В таблице настраивается риск от депозита на сделку и риск от прибыли. SL ставится на максимум/минимум вчерашнего дня, если он отличается от текущего на 450 и более пунктов (для 5-тизначных котировок цен). Ваша задача указать колличество пунктов в колоку "SL" и таблица рассчитает объем для сделки. После закрытия сделки, указывается количество пунктов в колонку "Итог". Переходите к следующему шагу, к новой сделке.
У Вас есть отличная возможность увеличить свой баланс на 55% с помощью бонуса от InstaForex. Количество получения бонуса для торгового счета не ограничено. Вся прибыль полученная от торговли с бонусными деньгами выводится без выполнения особых условий.