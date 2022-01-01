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Лучший профессиональный торговый индикатор Форекс. 87,5% Прибыльных сигналов. Точные сигналы без перерисовки с оповещением по Email и SMS.

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Приятно думая о будущем, миллионы трейдеров по всему миру мечтают найти грааль на Форекс.
У каждого своя история. Холодный расчет и дисциплина дает шанс на успех каждому трейдеру.
      Миллионы трейдеров по всему миру мечтают найти Грааль на Форекс. И только коктейль из расчета и дисциплины
      даст шанс почувствовать волнующий успех. С помощью индикатора Вы научитесь грамотно анализировать состояние
      рынка и профессионально торговать с учетом риск-менеджмента - это золотой ключ к успеху на рынке Форекс.
      Мой индикатор и опыт поможет Вам заработать первую сотню долларов - на пути к последующим тысячам. Удачи!
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Поздравляю Виталия
с профитом 8 671 522,7.

Благодаря индикатору

87,5% Прибыльных сигналов = Успех

best Сигналы индикатора не перерисовываются
best Профессиональный торговый индикатор
best Трейдеры заработали более 15 млн. рублей
best Уникальный алгоритм поиска сигналов
best Высокая точность сигналов и минимум рисков
best 11 лучших индикаторов в 1 индикаторе
best Эффективный технический анализ графиков
best Оповещение о новых сигналах по Email и SMS
best Стабильная прибыль при длительной работе
best Отличная видимость SL и TP уровней
best Правильный расчет объема сделки по таблице
best Вы научитесь прибыльно торговать
best Дополнительный советник сохранит прибыль
best Возможность использовать в опционах
best Инструкции по настройке и использованию
best Техническая поддержка 24/7
best Скачать индикатор (v2.07 / DEMO 3 дня)

INSTAFOREX - Идеальные условия трейдинга

best3 Выбор более 7 000 000 трейдеров по всему миру
best3 Счета без свопов и Фиксированные спреды
best3 Отсутствие комиссии за открытый ордер
best3 Бонус 55% при каждом пополнении счета
 
Валерий, 37 лет, Ставрополь

Спасибо за предоставленный ценный опыт. Отличные сигналы. Меня всегда подкупали возможности неограниченного дохода! Форекс предоставляет именно такую возможность.

Никита, 29 лет, Москва

После курса обучения я не раздумывая решил рискнуть. Начал с небольшой суммы. Через две недели на моем счете было порядка 1500 долларов. Благодарю за занятия!

Виталий, 33 года, Иркутск

Выражаю благодарность Александру, за обучение и совместную торговлю. Изначально ставили цель на 3 месяца а получилось за 2 недели. Мой statement в $24,722.86.

Евгений, 23 года, Минск

Я долго искал возможность заработать в интернете, из всего выбрал форекс. Год торговал безуспешно, увидел видео Александра и решил обратиться. Торговать стал заметно лучше и уверенней.

Ольга, 35 лет, Ростов-на-Дону

С Александром нас с мужем познакомил друг. Мы не склонны к большим рискам, за первую неделю мы заработали 9%. Спасибо!

Как активировать индикатор, настроить Email и SMS оповещения

On-line обучение трейдингу проводится через Skype и TeamViewer. В процессе обучения Вы научитесь грамотно анализировать состояние рынка и профессионально торговать с учетом риск-менеджмента.
1. Вводный инструктаж. Пошаговая настройка терминала и торговых инструментов.
2. Знакомство со стилем торговли. Получение важной информации и практических навыков.
3. Настройка вспомогательного советника и риск-менеджмента.
Индикатор активируется по номеру торгового счета. После активации Вы получите: 
1) Активированный индикатор для Вашего торгового счета.
2) Инструкцию по настройке и использованию индикатора с практическими примерами.
3) Инструкцию по настройке Email и SMS оповещений на Ваш телефон о новых сигналах индикатора.
4) Вспомогательного советника, таблицу торговли по новостям и таблицу риск-менеджмента.
5) Профессиональную техническую поддержку по любому интересующему Вас вопросу.
 
Контакты для активации: WhatsApp: +79282514977 / Telegram: @RFT_MANAGER
Skype: master.trade.win / Email: iqcorp@yandex.ru - Время ответа: 8:00 - 20:00 (UTC +3:00).
Стоимость активации: 4700 . Лицензия не ограничена по времени.
Способы оплаты: VISA / MasterCard / ЮMoney / Qiwi / Банк / Crypto / Другие способы.
 

Как достигается прибыльность сигналов в 87,5%

Индикатор использует 11 надежных индикаторов без перерисовки преобразуя все сигналы в 1 сигнал. Индикатор покажет лучшую точку входа в рынок когда все 11 индикаторов будут совпадать в сигналах. Прибыльность сигналов индикатора составляет 87,5%.
 

Как получать VIP сигналы на телефон в виде SMS + Email

Партнерская программа в Gold Line имеет 7 уровней. С каждого уровня происходит рост новых 7 уровней. Это самый прибыльный маркетинг в сети, который мне встречался.
Все деньги переводятся автоматически на указанный кошелек в платежной системе W1, имеется наглядная статистика, есть пользовательское соглашение, в котором четко и прозрачно обо всем рассказано, без каких-либо размытых фраз и формулировок. Вы получаете финансовую помощь в результате оплаты новых участников.
Если Вы не сможете привлечь к участию в системе новых участников, Вы не сможете получить какой-либо финансовой помощи.
Если Вас интересуют VIP сигналы от меня в виде SMS на телефон + Email, то отправьте мне сообщение, в котором укажите Ваш Email и номер телефона для получения сообщений о сигналах. 
Контакты для связи: WhatsApp: +79282514977 / Telegram: @RFT_MANAGER
Skype: master.trade.win / Email: iqcorp@yandex.ru - Время ответа: 8:00 - 20:00 (UTC +3:00).
Стоимость SMS + Email сигналов: 1800 ₽ в месяц.
Способы оплаты: VISA / MasterCard / ЮMoney / Qiwi / Банк / Crypto / Другие способы.
 

Сколько можно заработать с помощью сигналов индикатора

Ваша прибыль зависит от настройки риск-менеджмента для баланса и от активности рынка. Прибыльность сигналов индикатора составляет 87,5%.

 

Как пользоваться индикатором

Пользоваться индикатором очень легко. Каждую минуту индикатор делает за Вас огромный технический анализ. Как только появится новый сигнал на графике в виде стрелки, то Вы узнаете об этом из звукового сигнала в терминале, по Email и SMS сообщению. Инструкция по настройке и использованию индикатора прилагается.

 

Как рассчитать объем для нового ордера

Объем для каждой сделки рассчитывается с помощью таблицы Excel. В таблице настраивается риск от депозита на сделку и риск от прибыли. SL ставится на максимум/минимум вчерашнего дня, если он отличается от текущего на 450 и более пунктов (для 5-тизначных котировок цен). Ваша задача указать колличество пунктов в колоку "SL" и таблица рассчитает объем для сделки. После закрытия сделки, указывается количество пунктов в колонку "Итог". Переходите к следующему шагу, к новой сделке.

 

В какой торговой платформе работает индикатор

Партнерская программа в Gold Line имеет 7 уровней. С каждого уровня происходит рост новых 7 уровней. Это самый прибыльный маркетинг в сети, который мне встречался.
Все деньги переводятся автоматически на указанный кошелек в платежной системе W1, имеется наглядная статистика, есть пользовательское соглашение, в котором четко и прозрачно обо всем рассказано, без каких-либо размытых фраз и формулировок. Вы получаете финансовую помощь в результате оплаты новых участников.
Если Вы не сможете привлечь к участию в системе новых участников, Вы не сможете получить какой-либо финансовой помощи.
Индикатор работает в MetaTrader4.
 

Увеличить торговый баланс на 55% при каждом пополнении с 100% выводом прибыли

У Вас есть отличная возможность увеличить свой баланс на 55% с помощью бонуса от InstaForex. Количество получения бонуса для торгового счета не ограничено. Вся прибыль полученная от торговли с бонусными деньгами выводится без выполнения особых условий.

 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:
• WhatsApp: +79282514977  • Telegram: @RFT_MANAGER  • Skype: master.trade.win  • Email: iqcorp@yandex.ru
 

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  • Лучший профессиональный торговый индикатор Форекс. 87,5% Прибыльных сигналов. Точные сигналы без перерисовки с оповещением по Email и SMS.
  • Лучший профессиональный торговый индикатор Форекс. 87,5% Прибыльных сигналов. Точные сигналы без перерисовки с оповещением по Email и SMS.
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